Москва21 окт Вести.Концерн "Калашников" передал Вооруженным силам РФ крупную партию автоматов АК-12. Об этом компания сообщает в своем канале в мессенджере МАХ.

В "Калашникове" добавили, что заказчик высоко оценил качество нового стрелкового оружия.

Усовершенствованный АК-12 заслуженно считается самым востребованным стрелковым оружием в Вооруженных силах РФ, что регулярно подтверждают большие объемы его производства отмечает концерн

Также в "Калашникове" добавили, что специально по просьбам бойцов были разработаны две новые версии автомата – это укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК.

Автомат АК-12 поступает на вооружение российской армии с 2018 года. Основные отличия новой версии от АК-74М – регулируемый по длине приклад, универсальные планки Пикатинни на крышке ствольной коробки и на цевье. Они позволяют крепить на оружие различное дополнительное оборудование.

Прицельная дальность стрельбы из АК-12 составляет 600 метров, тем огня – 700 выстрелов в минуту, а магазин вмещает 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметра.