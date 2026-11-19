Москва19 ноя Вести.Новые снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) получили бойцы с зоне спецоперации. Об этом сообщило АО "Концерн "Калашников", заявив, что полностью выполнило контрактные обязательства в оговоренные сроки.

СВЧ - высокотехнологичное изделие, которое закрывает запрос подразделений на точное эргономичное полуавтоматическое оружие, востребованное в реалиях современного боя. Для бойцов на передовой это сегодня особенно значимо заявил Алан Лушников генеральный директор АО "Концерн "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России

Приоритетом для концерна "Калашников" остается своевременный расчет с государственным заказчиком: начиная с 2023 года винтовка отгружается без задержек, хотя объемы заказов непрерывно растут. Так в 2026 году превышены показатели 2025 года, добавил Лушников.

Ранее сообщалось, что СВЧ приняли на вооружение в МВД РФ.

С 2023 года СВЧ поставляются в российскую армию. Оружие, доработанное с учетом опыта СВО, предназначено для ликвидации живой силы противника, а также его огневых точек и небронированной техники на дальности до километра.