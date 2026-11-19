Москва19 нояВести.Новые снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) получили бойцы с зоне спецоперации. Об этом сообщило АО "Концерн "Калашников", заявив, что полностью выполнило контрактные обязательства в оговоренные сроки.
СВЧ - высокотехнологичное изделие, которое закрывает запрос подразделений на точное эргономичное полуавтоматическое оружие, востребованное в реалиях современного боя. Для бойцов на передовой это сегодня особенно значимозаявил Алан Лушниковгенеральный директор АО "Концерн "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России
Приоритетом для концерна "Калашников" остается своевременный расчет с государственным заказчиком: начиная с 2023 года винтовка отгружается без задержек, хотя объемы заказов непрерывно растут. Так в 2026 году превышены показатели 2025 года, добавил Лушников.
Ранее сообщалось, что СВЧ приняли на вооружение в МВД РФ.
С 2023 года СВЧ поставляются в российскую армию. Оружие, доработанное с учетом опыта СВО, предназначено для ликвидации живой силы противника, а также его огневых точек и небронированной техники на дальности до километра.