Москва23 нояВести.Концерн "Калашников" выполнил в срок госконтракт по производству 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Концерн "Калашников" выполнил государственный контракт на изготовление высокоточных 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98. Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнена точно в срокговорится в заявлении
Винтовка СВ-98 разработана в 1998 году для подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов. Она оснащена прибором малошумной и беспламенной стрельбы. На ней предусмотрены оптические и ночные прицелы, а также резервные механические прицельные приспособления.
В концерне отметили, что спрос на снайперскую винтовку СВ-98 остается высоким.
В сентябре "Калашников" сообщал, что заказчику передана крупная партия снайперских винтовок СВДС со складывающимся прикладом в рамках гособоронзаказа на 2026 год.