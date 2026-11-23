Концерн "Калашников" выполнил госконтракт на снайперские винтовки СВ-98 "Калашников" выполнил госконтракт по изготовлению снайперских винтовок СВ-98

Москва23 ноя Вести.Концерн "Калашников" выполнил в срок госконтракт по производству 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Концерн "Калашников" выполнил государственный контракт на изготовление высокоточных 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98. Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнена точно в срок говорится в заявлении

Винтовка СВ-98 разработана в 1998 году для подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов. Она оснащена прибором малошумной и беспламенной стрельбы. На ней предусмотрены оптические и ночные прицелы, а также резервные механические прицельные приспособления.

В концерне отметили, что спрос на снайперскую винтовку СВ-98 остается высоким.

В сентябре "Калашников" сообщал, что заказчику передана крупная партия снайперских винтовок СВДС со складывающимся прикладом в рамках гособоронзаказа на 2026 год.