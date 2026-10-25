Москва25 окт Вести.Военнослужащий Росгвардии показал Владимиру Соловьёву, как выглядит российская полуавтоматическая турель с интегрированным искусственным интеллектом "Калитка", и рассказал, что ИИ просчитывает погрешность наведения, позволяя поражать цель за 10 выстрелов. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам военного, турель служит как для прикрытия расчета, так и в качестве самостоятельного огневого средства.

Используется пулемет ПКТ. Самая главная задумка, то, что искусственный интеллект просчитывает за человека все моменты с погрешностью наведения, то есть данному устройству достаточно выстрелить 10 раз для поражения цели. Никаких очередей он не делает, точное поражение. Оператор полностью контролирует устройство. Также есть интеграция с радиолокационной станцией, и там уже полуавтоматическая турель практически становится автоматической. Команда поступает только от оператора на поражение. Все делается в автоматическом режиме рассказал военный

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания передового лазерного комплекса "Перун", предназначенного для борьбы со всеми видами беспилотных летательных аппаратов. Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, мобильная версия монтируется на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Комплекс оснащен тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью.