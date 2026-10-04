Москва4 окт Вести.Промышленность быстро реагирует на запросы бойцов СВО. В случае поломок вооружение артиллеристов оперативно чинится. Об этом заявил командир 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады гвардии полковник Сергей Ильин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Промышленность не стоит на месте. Если что-то, не дай бог, происходит с техникой, то буквально день-два, и представители завода прибывают. Они делают в максимально сжатые сроки даже мелкие недостатки, быстро реагируют, проверяют программное обеспечение. Поскольку техника движется по бездорожью, ее стрясает, и может отойти один проводок, контакт. И представители заводов все быстро проверяют объяснил он

Ильин также отметил, что за время СВО наблюдаются существенные улучшения разведки.

На несколько голов разведка выше стала. Мы конкретно видим цель, как на позиции, например, заезжают машины, боевая техника, специальная техника. "Смерч" работает по площади. И сейчас если ты хочешь гарантированно поразить единицу [позиционный пункт противника], то используются две ракеты, и все летит прямо в цель. Если даже цель заглублена под бревнами, то первая ракета разбирает все, я, а вторая гарантированно ее уничтожает. В боеприпасах вопросов нет совсем, и качество огонь. Я считаю, то, что есть сейчас, это лучшее. Ты выстрелил и знаешь, что оно точно придет в цель. Вопросов нет - наша промышленность сильно шагнула вперед заявил командир

Ранее Владимир Соловьёв показал кадры боевой работы новейшего зенитного артиллеристского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" на одном из позиционных районов. Комплекс "Цитадель" поразил вражеский беспилотник, летящий на высоте около 500 метров. Цель была поражена.