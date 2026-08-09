Полковник Горелышев рассказал, в чем особенность инженерных войск на СВО Горелышев: инженерные войска меняют квалификацию в ходе СВО

Москва9 авг Вести.Особенность инженерных войск в выполнении точечных задач под батальоны, рассказал Денис Горелышев полковник, заместитель начальника инженерных войск группировки войск "Север" в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, 88-й отдельный инженерно-саперный полк группировки войск "Север" работает круглосуточно.

Основная особенность его в том, что он выполняет задачу сразу в трех областях, под батальоны. Специализация по большей части - саперы, и в ходе специальной военной операции уже переквалифицировались в специалистов по оборудованию, содержанию переправ, по восстановлению мостов, по подготовке путей рассказал полковник

Горелышев также отметил, что инженеры восстанавливают мосты возле населенных пунктов и защищают их от дронов.

На участке восстановления разрушенного моста мероприятия проводятся для обеспечения жизнедеятельности ближайших населенных пунктов. Это участок дороги жизни, который ведет к восстановленному мосту и продолжается через него, в принципе. Обеспечивает закрытие от воздействия дронов противника добавил он

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ успешно атакуют ВСУ восстановленными трофейными "Вампирами".