Москва11 июл Вести.Работа мастерской беспилотных систем складывается из тщательной проверки прибывающих на передовую беспилотников, а основа коллектива - энтузиасты своего дела. Об этом рассказал ИС "Вести" командир отделения технического обеспечения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Метеор.

Прежде чем передать прибывшие на передовую беспилотники, несколько дронов из каждой партии проверяют на работоспособность всех систем.

Проверяются, по возможности облетываются и решаются технические проблемы. Потому что при хранении что-то может быть сломано, недонастроено, что-то может случиться и при транспортировке. Поэтому груз проверяется, упаковывается и распределяется, чтобы не было путаницы. Ведь расчетов очень много, и важно, чтобы каждый груз дошел. Также очень много вариативности у различных "птиц" - у каждой свое оборудование, свои нюансы рассказал Метеор

В мастерской работают энтузиасты своего дела, людей здесь подбирают по умениям.