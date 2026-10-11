Командир расчета Панкратов сравнил работу зенитчиков сейчас и во время ВОВ

Военнослужащий ВС РФ сравнил работу ПВО сейчас и в Великую Отечественную Командир расчета Панкратов сравнил работу зенитчиков сейчас и во время ВОВ

Москва11 окт Вести.Развитие систем противодействия беспилотникам привело к созданию зенитно-артиллерийского комплекса, который напоминает зенитные орудия времен Великой Отечественной войны. Так в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир расчета противодействия БПЛА Алексей Панкратов описал работу системы ЗАК-30 "Цитадель".

Он отметил, что современные дроны летают примерно с такой же скоростью, как и боевые самолеты 40-х годов.

Мы вернулись к тому, как в Великую Отечественную войну воевали наши деды. Воевали с пушек 57 миллиметров, 100 миллиметров, уничтожали по принципу самолеты, но они же были в те времена как беспилотные летательные аппараты. Конечно, почти таких же размеров, такая же скорость. Только они работали там с прицелов, а мы теперь работаем вот с таких вот игрушек современных рассказал Панкратов

Он добавил, что за четыре месяца работы были сбиты 1600 летательных аппаратов противника.

Работаем четыре месяца. [Общее количество сбитых целей] 1600 заявил Панкратов

Ранее он рассказал об опыте борьбы с беспилотниками Bayraktar. Панкратов отметил, что они не представляют большой опасности.