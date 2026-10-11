Москва11 окт Вести.БПЛА "Байрактар" оказались простой целью, а их применение противником уже прекратилось. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву рассказал командир полка противодействия БЛА Алексей Панкратов.

Он вспомнил воздушные угрозы начального периода СВО, которые предотвращались на дальних подступах.

Зенит-ракетному комплексу "Бук" - это ["Байрактар"] вообще не помеха. Тактическая авиация применялась. Соответственно, наша была основная цель - не допустить ее до выполнения своих задач. Поэтому мы на дальних подступах всю эту нечисть и уничтожали рассказал Панкратов

Ранее гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал об отечественном производстве БПЛА. Он отметил, что РФ - мировой лидер в этой сфере.