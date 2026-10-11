Военный Панкратов рассказал, как готовят бойцов для борьбы с БПЛА Военный Панкратов рассказал о подготовке кадров для противодействия БПЛА

Москва11 окт Вести.Обучение бойцов для противодействия БПЛА занимает один месяц, после которого человек становится уже полностью готовым специалистом своего дела. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал командир полка противодействия БЛА Алексей Панкратов.

Он добавил, что к стационарным комплексам "Цитадель" скоро могут добавиться и мобильные варианты.

Обучение один месяц, и полностью готовый уже специалист своего дела, своего работы, то есть, соответственно, там, когда отправляю на обучение, инструктора сразу видят качество человека … Но таких, чтобы … [кто-то] не способен, не было рассказал Панкратов

Он добавил, что на позицию за ночь выходило около сорока бойцов.

На одну позицию максимум у нас был такой случай, около сорока... Ну, соответственно, позиция одна снимает, потом стоит еще вторая позиция эшелонированная, вторая позиция снимает, третья заявил военный

Ранее Панкратов рассказал о работе современных расчетов ПВО. Он сравнил их задачи с тем, что делали зенитчики во время ВОВ.