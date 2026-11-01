Летчик: вооружение на Ка-52 позволяет уничтожать цели на удалении Летчик ВС РФ: вооружение на Ка-52 позволяет сбивать БПЛА на безопасной дистанции

Москва1 ноя Вести.Современное вооружение на отечественном разведывательно-ударном вертолете Ка-52 позволяет уничтожать цели на безопасном удалении от них. Об этом военнослужащий с позывным Самара рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Имеющееся на вертолете вооружение позволяет безопасно уничтожать беспилотные летательные аппараты всех наименований, имеющихся у противника, уничтожать их на безопасных дистанциях отметил летчик

Он рассказал, что основным способом уничтожения БПЛА на вертолете является применение стрелково-пушечного оружия.

Боекомплект рассчитан на уничтожение большого количества целей за один вылет. Большое количество ракет мы не можем нести на вертолете, но количество снарядов к пушке позволит уничтожить необходимое количество целей, в зависимости от того, сколько их будет находиться в воздушном пространстве сказал Самара

Военнослужащий признался, что сложнее всего работать по беспилотнику, который подходит к населенному пункту, так как важно, чтобы в процессе полета не пострадали ни люди на земле, ни инфраструктура.