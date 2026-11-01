"Творческий подход": боец ВС РФ рассказал об уничтожении БПЛА на вертолете Ка-52 Летчик ВС РФ назвал творческим подходом уничтожение БПЛА на вертолете Ка-52

Москва1 ноя Вести.Российский летчик расчета вертолета Ка-52 с позывным Самара в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвал творческим подходом уничтожение вражеских беспилотников.

По его словам, полеты никогда не повторяются.

Это очень творческий подход к делу, и у каждого беспилотника есть своя программа, свое полетное задание. И они летят на разных высотах, с огибанием рельефа местности, прикрываясь, так скажем, населенными пунктами. Тут это очень творческий подход к делу отметил военнослужащий

Самара также поделился, что экипажи рисуют звезды на корпусе Ка-52 за каждый сбитый беспилотник противника. На одном из вертолетов - 256 звездочек.