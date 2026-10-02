Снайпер "Востока" об уничтожении беспилотников ВСУ: работаем на опережение

Снайпер "Востока" рассказал, как уничтожаются вражеские беспилотники Снайпер "Востока" об уничтожении беспилотников ВСУ: работаем на опережение

Москва2 окт Вести.Когда приближается вражеский беспилотник, начинается снайперская охота. Все чаще летательные аппараты поражаются из оптических винтовок. Об этом заявил ИС "Вести" снайпер группировки войск "Восток" с позывным Мага-Легенда.

По БПЛА, находящемуся вблизи позиций, ведется пулеметный огонь. На расстоянии прицельного выстрела хватает одной пули. По словам снайпера, стрельба ведется с упреждением.

Работаем на опережение, на глаз определяем сказал Мага-Легенда

В ходе одного из боевых заданий бойцы группировки войск "Восток" применили тактику стремительного продвижения малыми группами.