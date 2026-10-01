Москва1 окт Вести.В ходе боевого задания бойцы группировки войск "Восток" применили тактику стремительного продвижения малыми группами, рассказал ИС "Вести" стрелок этого подразделения с позывным НКВД.

Несмотря на развитую сеть окопов противника, российские военнослужащие нанесли быстрый массированный удар. Подразделения действовали оперативно и решительно, опираясь на классические принципы отечественного военного искусства.

Ходы длинные, по 200 метров есть, по 300, по 400. Находясь в одном месте, отстрелявшись и там как-то все это быстренько заминировав, может убежать в другое место. Ну, иногда не успевают, когда мы действуем быстро, решительно, как учил [российский полководец] Александр Васильевич Суворов. Главное, говорит, быстрота и натиск