Снайпер с позывным Мага рассказал о ликвидации более 500 противников

Снайпер ВС РФ рассказал, что ликвидировал более 500 противников Снайпер с позывным Мага рассказал о ликвидации более 500 противников

Москва29 сен Вести.Командир роты группировки войск "Восток" с позывным Мага ликвидировал свыше 500 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сам снайпер.

По словам бойца, которые передает ТАСС, он пользуется облегченной снайперской винтовкой Драгунова для выполнения поставленных задач.

У меня больше 500 уничтоженных противников сказал Мага на видео от Минобороны РФ

Он также заявил, что сбился со счета уничтоженных дронов.

Ранее снайпер 15-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Нани рассказал ИС "Вести", что снайперы сдерживают тяжелые украинские БПЛА, которые летают над российскими позициями.