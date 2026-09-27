Москва27 сен Вести.Тяжелые украинские БПЛА летают над российскими позициями, их сдерживают снайперы, заявил ИС "Вести" снайпер 15-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Нани.

Для дронов самые опасные - это снайперы. Из-за того, что мы их сбиваем. Очень интересная работа, но небезопасная сказал Нани

Снайперский дуэт 15-й бригады, известной как "Черные гусары", группировки войск "Центр" уничтожает беспилотники противника на добропольском направлении в ДНР. Точность выстрелов обеспечивается в том числе за счет контроля дыхания, рассказал снайпер этого подразделения с позывным Азимут