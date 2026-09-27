Москва27 сенВести.Снайперский дуэт 15-й бригады, известной как "Черные гусары", группировки войск "Центр" уничтожают беспилотники противника на добропольском направлении в ДНР. Точность выстрелов обеспечивается в том числе за счет контроля дыхания.
Об этом рассказал ИС "Вести" снайпер 15-й отдельной мотострелковой бригады этого подразделения с позывным Азимут.
Дыхание маленько задерживаю, так же стараешься в ритм сердца еще на спусковой крючок нажимать. Это более эффективней: ты лучше чувствуешь винтовкусказал Азимут
Ранее российские военные уничтожили пункт базирования БПЛА ВСУ в Омельнике пушкой 2С5.