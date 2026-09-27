Снайперы из бригады "Черные гусары" рассказали, как обостряют чувство винтовки Военные "Центра" поделились особенностями стрельбы по воздушным целям

Москва27 сен Вести.Снайперский дуэт 15-й бригады, известной как "Черные гусары", группировки войск "Центр" уничтожают беспилотники противника на добропольском направлении в ДНР. Точность выстрелов обеспечивается в том числе за счет контроля дыхания.

Об этом рассказал ИС "Вести" снайпер 15-й отдельной мотострелковой бригады этого подразделения с позывным Азимут.

Дыхание маленько задерживаю, так же стараешься в ритм сердца еще на спусковой крючок нажимать. Это более эффективней: ты лучше чувствуешь винтовку сказал Азимут

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