Герой России Бурцев: Ка-52 эффективны на разных высотах и в любое время суток

Командир вертолета Ка-52 назвал его эффективным средством от БПЛА Герой России Бурцев: Ка-52 эффективны на разных высотах и в любое время суток

Москва16 авг Вести.Российские военные вертолеты Ка-52 эффективно работают на разных высотах и в разное время суток. Об этом сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" герой России, командир вертолета Михаил Бурцев.

Вертолет может применять разные средства поражения в зависимости от цели - ракеты и пушку. По крупным дронам работают ракетами, по мелким и средним - чаще из пушки, пояснил он. Для малых целей используют длинные очереди с меньшим темпом, для крупных - короткие.

С пушки работаем с расстояния 500-600 метров… Мы выбираем, смотря какой беспилотник по размерам: если он маленький, стараемся темп меньший ставить, очередь длиннее. Чтобы по четыре-пять снаряда выходили. Если беспилотник большой, нормальный, то можно темп меньше, очередь короткую. Бывало даже с одного сбивали рассказал командир

Он добавил, что вертолет действует в режиме тепловизионного прицеливания (ТПВ) днем и ночью.

Мы занимаем высоту где-то 250 метров, как обычно, и смотрим сначала по земле, потом по воздуху, по высоте. С 32 километров у нас рекорд, когда мы заметили большой, хороший беспилотник... сообщил Бурцев

Он также отметил способность работы по низколетящим целям. Вертолет может перехватывать цели на высоте до 20 метров.

Он идет на высоте 15-20 метров, увидел или не увидел. Скорее всего, карта у него там. И он обходит уже препятствия, ловит, обходит все. Сам набирает высоту, сам снижается. Если цель идет очень низко, тогда начинает работать штурм добавил он

Ранее липецкие рыбаки стали очевидцами уничтожения дрона ВСУ вертолетом Ка-52.