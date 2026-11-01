Экипаж вертолета отмечает каждый сбитый БПЛА звездочкой на корпусе Экипажи Ка-52 отмечают сбитые беспилотники врага звездочками на фюзеляже

Москва1 ноя Вести.Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 отмечает каждый сбитый беспилотник звездочкой на корпусе. Об этом военнослужащий с позывным Самара рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Один уничтоженный БПЛА - одна звездочка. Конкретно на этом вертолете сейчас 206, еще в районе 50 надо на нем дорисовать. Как будет время, обязательно этим займемся рассказал военнослужащий

Он добавил, что его рекорд за один вылет - 14 сбитых БПЛА противника.

За ночь по 20-30 беспилотников один экипаж может уничтожать отметил он

Ка-52, изначально уничтожавший наземные и надводные цели, в течение СВО адаптировался для работы по беспилотникам. Так, вертолет использует ракету "Вихрь", которая из противотанковой была переделана в оружие для перехвата БПЛА.