Военнослужащий ВС РФ: вертолет Ка-52 работает в паре с Ми-8 по уничтожению БПЛА

Летчик Ка-52 рассказал, что вертолет работает в паре с Ми-8 Военнослужащий ВС РФ: вертолет Ка-52 работает в паре с Ми-8 по уничтожению БПЛА

Москва1 ноя Вести.Вертолет Ка-52 работает в паре с Ми-8, который создает помехи для БПЛА и позволяет "Аллигатору" их уничтожать. Об этом военнослужащий с позывным Самара рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Обычно летаем двойками - Ка-52 и Ми-8. Ми-8 у нас идет как постановщик помех, а также ретранслятор. Он закрывает свои территории, туда направляется удар, там уже мы осуществляем поиск и уничтожение рассказал летчик

Ка-52 "Аллигатор" — это ударный разведывательно-боевой вертолет. Ми-8 — это в первую очередь многоцелевой транспортный вертолет.