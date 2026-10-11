Москва11 окт Вести.Самую важную роль в зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-30 "Цитадель" играет высококачественное программное обеспечение. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал командир полка противодействия беспилотникам Алексей Панкратов.

Он добавил, что благодаря заложенной конструкторами программе, комплекс способен самостоятельно отслеживать движущиеся цели.

Самую важную роль играет программное обеспечение. Математически здесь … это реализовано, и они [конструкторы] ее сделали на таком высоком уровне, что, соответственно, вот это все вымерено миллиметрами, то есть разногласий никаких не должно быть. Юстировка прицельного комплекса со стволом, соответственно, она двигается просто параллельно и работает уже в упрежденную точку цели. Это все рассчитывает сама машина, все это программно заложено. Поэтому у конструкторов здесь, в этом моменте, все получилось