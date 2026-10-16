Москва16 октВести.Для новейшего зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" нет проблемных целей, он способен поражать в том числе и дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Об этом ИС "Вести" рассказал командир батальона противодействия БПЛА с позывным Спартак.
Для наших расчетов, для нашего комплекса тяжелых целей нет, включая крылатые ракеты типа "Фламинго". Такие цели уже поражались данными комплексамизаявил он
Эффективность комплекса составляет 99 процентов благодаря внедрению в систему управления огнем технологий искусственного интеллекта. Система наведения автоматически распознает объект, анализирует его поведение в воздухе и просчитывает траекторию.
У нас уже более 50 пораженных целей. Бывало, что цели летят друг за другом, и нам приходится не по одной цели работать, а по двум сразурассказал начальник расчета с позывным Белый
Ранее командир полка противодействия беспилотникам Алексей Панкратов отметил, что самую важную роль в зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-30 "Цитадель" играет высококачественное программное обеспечение.