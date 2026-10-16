Москва16 окт Вести.Для новейшего зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" нет проблемных целей, он способен поражать в том числе и дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Об этом ИС "Вести" рассказал командир батальона противодействия БПЛА с позывным Спартак.

Для наших расчетов, для нашего комплекса тяжелых целей нет, включая крылатые ракеты типа "Фламинго". Такие цели уже поражались данными комплексами заявил он

Эффективность комплекса составляет 99 процентов благодаря внедрению в систему управления огнем технологий искусственного интеллекта. Система наведения автоматически распознает объект, анализирует его поведение в воздухе и просчитывает траекторию.

У нас уже более 50 пораженных целей. Бывало, что цели летят друг за другом, и нам приходится не по одной цели работать, а по двум сразу рассказал начальник расчета с позывным Белый

Ранее командир полка противодействия беспилотникам Алексей Панкратов отметил, что самую важную роль в зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-30 "Цитадель" играет высококачественное программное обеспечение.