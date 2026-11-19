Начальник ракетных войск РФ Клименко: мы переходим в качественно новое состояние

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ переходят в качественно новое состояние Начальник ракетных войск РФ Клименко: мы переходим в качественно новое состояние

Москва19 ноя Вести.Российские ракетные войска и артиллерия (РВиА) находятся на завершающем этапе перехода к новому принципу действия – разведовательно-огневой системе. Об этом сообщил начальник РВиА Вооруженных сил Российской Федерации Дмитрий Клименко.

Род войск находится на завершающем этапе перехода в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему. Это совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем отметил Клименко газете "Красная звезда"

Он пояснил, что для рода войск основой станет использование разведовательно-ударных комплексов. Новая система работы позволит сократить цикл разведка – обнаружение – поражение.

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