Сухопутные войска РФ продолжают перевооружение на современные комплексы ПВО Мордвичев: продолжается перевооружение Сухопутных войск на новые комплексы ПВО

Москва1 окт Вести.В российских войсках продолжается перевооружение на современные средства ПВО, мобильные группы вносят значительный вклад в уничтожение дронов, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев газете "Красная звезда".

В текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений и воинских частей на современные средства ПВО сообщил Мордвичев

Он отметил эффективность современных ЗРК "Тор-М2", "Бук-М3", С-300В4, а также хорошие показатели переносной ЗРК "Верба" при поражении на малых высотах внезапно появляющихся воздушных целей.

По словам главкома Сухопутных войск, значительный вклад в уничтожение дронов на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия БПЛА и мобильные огневые группы.

Таким образом, подходы по комплексированию в эшелонированной системе ПВО различных средств позволяют поражать все средства воздушного нападения противника, в том числе оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО и БпЛА различных типов добавил Мордвичев

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. С праздником военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск поздравил президент РФ Владимир Путин.