Алаудинов указал на успехи МОГ в борьбе с украинскими БПЛА Алаудинов: благодаря работе МОГ число пролетающих вглубь РФ БПЛА сокращается

Москва21 сен Вести.Число пролетающих вглубь российской территории БПЛА снижается благодаря работе мобильных огневых групп (МОГ) и их ежедневному совершенствованию, заявил агентству ТАСС замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, МОГ совершенствуются ежедневно. При этом Алаудинов отметил, что работа в этом направлении еще есть, поскольку "не все дроны сбиваются на первом эшелоне".

МОГи выбивают достаточно серьезное количество дронов, которые пролетают на нашу территорию... Их [БПЛА] сбивают в несколько эшелонов, и на сегодняшний день вглубь [российской] территории прилетает уже все меньше и меньше дронов сказал Алаудинов

Он подчеркнул, что, несмотря на ежедневную работу украинских военных по улучшению возможностей БПЛА ВСУ, действия МОГ с каждым днем становятся все результативнее.