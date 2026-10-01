Москва1 окт Вести.Россия начнет разработку семейств танков нового поколения с учетом современных форм и способов ведения боевых действий. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками, Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью "Красной звезде".

По его словам, развитие вооружений и изменение характера боевых действий требуют совершенствования структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.

Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях сказал Мордвичев

Он отметил, что усилить огневую мощь позволит внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта и высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов.

Президент России Владимир Путин 1 октября поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником.