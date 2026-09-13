В России отмечают День танкиста Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником

Москва13 сен Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим танковых войск, конструкторам и сотрудникам оборонных предприятий по случаю Дня танкиста. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства подчеркнул значение танковых войск для обороноспособности страны. Он выразил уверенность, что военнослужащие продолжат традиции предшественников и будут повышать профессиональное мастерство. Личному составу министр пожелал здоровья и стойкости духа.

День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. Праздник учрежден в 1946 году в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне, а также вклада танкостроителей в оснащение армии.

Ранее ИС "Вести" подготовила материал по истории и традициям этого праздника.