Москва13 сенВести.Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим танковых войск, конструкторам и сотрудникам оборонных предприятий по случаю Дня танкиста. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава ведомства подчеркнул значение танковых войск для обороноспособности страны. Он выразил уверенность, что военнослужащие продолжат традиции предшественников и будут повышать профессиональное мастерство. Личному составу министр пожелал здоровья и стойкости духа.
День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. Праздник учрежден в 1946 году в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне, а также вклада танкостроителей в оснащение армии.
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