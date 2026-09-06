Мишустин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

Москва6 сен Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтегазового комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в устойчивое социально-экономическое развитие страны. Телеграмма главы правительства опубликована на сайте кабмина.

Нефтегазовая отрасль имеет стратегическое значение для устойчивого социально-экономического развития России. Благодаря работе комплекса обеспечивается энергетическая безопасность государства подчеркнул Мишустин

Он добавил, что сложная профессия нефтяников и газовиков заслуживает искренних слов благодарности. По его словам, они - первопроходцы, которые осваивают новые месторождения, добывают, транспортируют и перерабатывают углеводороды.

Труд нефтяников и газовиков высоко ценится в России, которая обладает богатейшими запасами природных ресурсов отметил Мишустин

Премьер-министр пожелал всем работникам осуществления намеченных планов, успехов, здоровья и благополучия, а ветеранам - служить примером для молодых специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нефтегазовый сектор основой экономики России.