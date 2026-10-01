Эшелон прикрытия предельно малых высот появился в системе ПВО Главком Мордвичев: эшелон прикрытия предельно малых высот появился в системе ПВО

Москва1 окт Вести.Дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах появился в системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) РФ Андрей Мордвичев.

По его словам, для повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА был увеличен боевой состав соединений и воинских частей войсковой ПВО, в которые включили подразделения противодействия беспилотникам​​​.

Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах заявил Мордвичев в интервью газете "Красная звезда"

Сегодня, 1 октября, в России отмечается День Сухопутных войск. Праздник установлен указом президента от 31 мая 2006 года.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что ратные и патриотические традиции предыдущих поколений служат примером для нынешних военнослужащих.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 1 октября, сбили 330 украинских беспилотников над регионами РФ.