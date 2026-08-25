Москва25 авгВести.Новая российская станция противодействия БПЛА "Поле-31" для защиты объектов, автотранспорта и личного состава от ударных и разведывательных беспилотников начала использоваться в зоне СВО. Об этом сообщил официальный представитель компании-производителя НПО "Киловатт".
В беседе с ТАСС он заметил, что устройство перехватывает беспилотники путем подавления сигнала спутниковой связи.
Станция противодействия БПЛА "Поле-31" начала поступать в зону спецоперациидобавил собеседник агентства
Станция устанавливается на возвышенностях, дальность действия составляет не менее двух километров.
Накануне ВС РФ за сутки уничтожили 988 украинских беспилотников, 11 крылатых ракет "Фламинго" ВСУ.