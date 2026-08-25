В зоне СВО начали применять новый комплекс защиты от БПЛА "Поле-31" Комплекс противодействия БПЛА "Поле-31" начал активно применяться на СВО

Москва25 авг Вести.Новая российская станция противодействия БПЛА "Поле-31" для защиты объектов, автотранспорта и личного состава от ударных и разведывательных беспилотников начала использоваться в зоне СВО. Об этом сообщил официальный представитель компании-производителя НПО "Киловатт".

В беседе с ТАСС он заметил, что устройство перехватывает беспилотники путем подавления сигнала спутниковой связи.

Станция противодействия БПЛА "Поле-31" начала поступать в зону спецоперации добавил собеседник агентства

Станция устанавливается на возвышенностях, дальность действия составляет не менее двух километров.

Накануне ВС РФ за сутки уничтожили 988 украинских беспилотников, 11 крылатых ракет "Фламинго" ВСУ.