Москва26 сенВести.Новейший интеллектуальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Ястреб 1.0" проходит заключительные испытания и апробацию. В ноябре изделие планируется передать для применения российскими войсками. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.
Комплекс предназначен для противодействия беспилотникам и разработан совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).
В ноябре согласно плану испытаний комплекс планируется передать для применения в российские войскасказал Потапов
В ходе работы над комплексом разработчики внесли ряд изменений: доработали ПО для управления аппаратной частью, заменили и расширили некоторые блоки аппаратной части, отметил он.
Потапов заявил, что "Ястреб 1.0" не имеет аналогов в своем классе. Комплекс способен определять угрозы путем сканирования полосы радиочастот и прицельно подавлять их, не распределяя мощность по широкой полосе.
Комплекс перекрывает широкую полосу частот – от 100 до 6000 МГц. Радиоэлектронная разведка комплекса имеет функционал видеоперехвата с выводом изображения в сеть оператора системы. Следующий этап развития – перенос частоты в диапазоны работы систем Starlink для максимального подавления всех возможных угроздобавил специалист