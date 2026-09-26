Комплекс интеллектуальной РЭБ "Ястреб 1.0" передадут в войска РФ в ноябре

Войска РФ начнут применение интеллектуального комплекса РЭБ "Ястреб 1.0" Комплекс интеллектуальной РЭБ "Ястреб 1.0" передадут в войска РФ в ноябре

Москва26 сен Вести.Новейший интеллектуальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Ястреб 1.0" проходит заключительные испытания и апробацию. В ноябре изделие планируется передать для применения российскими войсками. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

Комплекс предназначен для противодействия беспилотникам и разработан совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

В ноябре согласно плану испытаний комплекс планируется передать для применения в российские войска сказал Потапов

В ходе работы над комплексом разработчики внесли ряд изменений: доработали ПО для управления аппаратной частью, заменили и расширили некоторые блоки аппаратной части, отметил он.

Потапов заявил, что "Ястреб 1.0" не имеет аналогов в своем классе. Комплекс способен определять угрозы путем сканирования полосы радиочастот и прицельно подавлять их, не распределяя мощность по широкой полосе.