Боец ВС РФ рассказал, кто может служить в артиллерии Боец ВС РФ: для службы в артиллерии нужен физико-математический склад ума

Москва8 ноя Вести.На обучение для службы в артиллерии отправляют достойных сержантов, командиров боевых машин и наводчиков, которые служат не первый год. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал боец ВС РФ.

Он добавил, что в артиллерии важен физико-математический склад ума.

Отправляем на обучение достойных сержантов вчерашних, командиров боевых машин, наводчиков. Да, которые уже не первый год служат… Там, конечно, нужен склад ума физико-математический, потому что все профильные предметы, там одна математика. Ну и физику процесса понимать, конечно, тоже нужно. Конечно, сейчас все автоматизировано… [но] человек, не понимающий физику процесса, не поймет то, что это ошибка и как ее устранить заявил боец

Ранее командир 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады гвардии полковник Сергей Ильин отметил высокую скорость реакции промышленности на запросы армии. По его словам, вооружение артиллеристов оперативно чинится в случае поломок.