Военнослужащий ВС РФ рассказал о роли проводников на СВО Боец ВС РФ с позывным Пальто рассказал о задаче проводников в зоне СВО

Москва7 ноя Вести.Задача "проводника" – доставить штурмовую группу на позиции и вывести ее из боя без потерь. Такой боец должен отлично уметь ориентироваться и хорошо знать местность, рассказал ИС "Вести" военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Пальто.

По словам военного, тяжелее всего "проводникам" дается эвакуация раненых под вражескими дронами.

Непосредственно моя задача – завести людей живыми и вывести. Если есть раненые и живые – надо вывести. Очень-очень много "птиц" (БПЛА - Прим.ред) противника, осложняет [работу]. Бывает такое, что тебе нужно вроде и завести, и сразу вывести, а с раненым бойцом очень сложно выходить. Это опасно, он очень уставший, обезвоженный, ответственность [большая]. Раненый, сколько пережил и хочет выйти. А я за него несу ответственность, мне тоже его жизнь дорога. Приходится аккуратно, не спеша. Конечно, тяжело, да, не так просто рассказал Пальто

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