Москва24 октВести.Российским бойцам, которые служат в эвакуационных группах, приходится вытаскивать раненых солдат через минные поля и под обстрелами. Об этом RT рассказал военнослужащий с позывным Топаз.
По его словам, он сам трижды был ранен во время спасательных операций. Один раз – тяжело, когда подорвался на мине.
Каждый выезд как первый... Страшно каждый раз... Но забирать товарищей надопризнался Топаз
Ранее боец служил в десантно-штурмовом подразделении и участвовал в уничтожении врага на островах в Херсонской области. Тогда, говорит Топаз, приходилось особенно тяжело – в болотистой почве не удавалось вырыть нормальные окопы, периодически солдаты просыпались в воде, постоянно мерзли, однако все равно выполнили боевую задачу.