Боец Топаз рассказал, как его группа эвакуировала несколько десятков раненых

"Страшно, но забирать товарищей надо". Боец рассказал об эвакуации раненых Боец Топаз рассказал, как его группа эвакуировала несколько десятков раненых

Москва24 окт Вести.Российским бойцам, которые служат в эвакуационных группах, приходится вытаскивать раненых солдат через минные поля и под обстрелами. Об этом RT рассказал военнослужащий с позывным Топаз.

По его словам, он сам трижды был ранен во время спасательных операций. Один раз – тяжело, когда подорвался на мине.

Каждый выезд как первый... Страшно каждый раз... Но забирать товарищей надо признался Топаз

Ранее боец служил в десантно-штурмовом подразделении и участвовал в уничтожении врага на островах в Херсонской области. Тогда, говорит Топаз, приходилось особенно тяжело – в болотистой почве не удавалось вырыть нормальные окопы, периодически солдаты просыпались в воде, постоянно мерзли, однако все равно выполнили боевую задачу.