Москва25 окт Вести.Эвакуационные группы, которые вытаскивают раненых бойцов с передовой, начали проходить психологическую подготовку, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Об этом RT рассказал начальник полигона батальона беспилотных систем с позывным Топаз.

Добавляем психологическую подготовку, чтобы люди были готовы к обстрелам, мы приготовили сюрприз. Они будут не просто идти по маршруту, а мы заряжаем взрывное вещество, немного граммов, – для того, чтобы они почувствовали сам эффект пояснил Топаз

Он также добавил, что эвакуационные группы придумывают способы быстрее вывозить раненых. В частности, крепят к носилкам велосипедное колесо, чтобы их было проще нести.

Ранее Топаз рассказал, что раненых с передовой приходится вывозить под обстрелами и через минные поля. Сам начальник полигона во время спасательных миссий был трижды ранен.