Москва27 сен Вести.Российские огнеметчики в составе штурмовых групп отрабатывают скрытое передвижение подразделений в условиях лесопосадок. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал российский военный с позывным Гипноз.

Происходит подготовка подразделений огнеметчиков в составе штурмовых групп и также отделений огневой поддержки тяжелых огнеметных систем. Отрабатывается вариант перемещения подразделений в условиях лесопосадок, пользуясь естественными укрытиями, то есть скрытое передвижение подразделений. Выходят они на рубеж, дрон с термобарическим боеприпасом взлетает. Летит для нанесения огневого поражения противнику рассказывает военный

По его словам, группа под прикрытием штатных средств движется на силовой полосе, преодолевая препятствия и прикрывая друг друга, а затем наносит огневое поражение противника.

Использованием штатных средств военнослужащий сам понимает, когда ему необходимо использовать его. Перед собой его выкидывает, обращает внимание, куда пошла дымовая завеса и там начинает работать. Перед тем, как тяжелая огнеметная система выезжает на свою огневую позицию, выезжает именно разведывательно-наблюдательная группа и осматривают как маршруты движения тяжелой огнеметной системы, так и наблюдают за обстановкой, пока тяжелая огнеметная система движется на огневую позицию. Мы проводим тренировки преодоление различных упражнений, которые непосредственно встречаются в условиях выполнения боевых задач добавил боец

Ранее военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) Валентин Орлов заявил, что в обучении российских штурмовых подразделений используется каркас для дронов, который помогает безопасно совершить имитацию атаки.