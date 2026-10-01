Москва17 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекает раненых боевиков, не годных по состоянию здоровья выполнять боевые задачи, к прикрытию пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в силовых структурах.

Для выполнения данных задач привлекают легкораненых военнослужащих ВСУ, которые не готовы выполнять боевые задачи сказал собеседник агентства

Как уточняется, 414-я и 429-я отдельные бригады беспилотных систем ВСУ привлекают личный состав механизированных бригад и бригад территориальной обороны на посты воздушного наблюдения и в маневренные огневые группы в районе пунктов управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что Украинских мобилизованных с серьезными проблемами со здоровьем в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ направляют в специальные подразделения, которые в военной среде называют "ротами смерти".