Москва26 авг Вести.Украинская артиллерия накрывает ударами позиции своих же подразделений из-за отсутствия связи и незнания обстановки на поле боя. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, боевики ВСУ работают с устаревшей информацией либо с полным ее отсутствием.

Что касается friendly fire (огонь по своим – прим. ред.), мы видим, что дезориентация подразделений ВСУ связана с отсутствием связи, потому что они уже даже не знают, где наши продвигаются, где накопились, где уже совершили вылазку и взяли опорный пункт ВСУ. И поэтому они с устаревшей информацией работают… Исходя из античного принципа управления ВСУ, там доклад наверх может и не происходить рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что НАТО профинансировала разработку системы координации действий боевиков Вооруженных сил Украины, которую те используют при осуществлении атак беспилотников.