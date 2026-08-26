Москва26 авг Вести.НАТО профинансировала разработку системы координации действий бойцов Вооруженных сил Украины Delta, которую те используют при осуществлении атак беспилотников. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на одного из разработчиков Delta Ярослава Гончара.

Гончар пояснил, что создание Delta стартовало до начала специальной военной операции. Толчком к нему стало приобретение боевиками ВСУ первого опыта использования беспилотников в ДНР и ЛНР.

Первоначально программа представляла собой общую цифровую карту, на которой можно было точно обозначать цели. По словам Гончара, НАТО финансировала этот проект, надеясь приблизить украинскую армию к собственной доктрине быстрого взаимодействия сил на поле боя говорится в публикации

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что биологические лаборатории НАТО продолжают свою работу на Украине. Кроме того, западные инструкторы и психологи проводят опыты над боевиками ВСУ, в которых изучают возможность ведения ими боевых действий под воздействием психотропных веществ, отметил он.