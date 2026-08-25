Эксперт рассказал, как американское ПО помогает ВСУ наносить удары Эксперт Степанов: ВСУ применяют американскую PRISMA для ударов вглубь России

Москва25 авг Вести.Украинские боевики используют программное обеспечение PRISMA для нанесения дальних ударов беспилотниками по территории России. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Программу PRISMA разработала американская IT-компания Palantir, которая специализируется на технологиях анализа больших данных и искусственного интеллекта.

PRISMA от Palantir применяется украинскими военными для планирования и координации дальних ударов беспилотниками. Система автоматически анализирует большие массивы информации и способна предлагать операторам потенциальные цели для дальнейшей проверки и нанесения ударов сказал Степанов

По его данным, атаки ВСУ по российской территории координируются внешними операторами и осуществляются при их технологической поддержке.

Ранее в докладе американских ведомств отмечалось, что США продолжают готовить боевиков ВСУ, в том числе обучать управлению истребителями F-16.