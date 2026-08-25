Москва25 авгВести.Украинские боевики используют программное обеспечение PRISMA для нанесения дальних ударов беспилотниками по территории России. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Программу PRISMA разработала американская IT-компания Palantir, которая специализируется на технологиях анализа больших данных и искусственного интеллекта.
PRISMA от Palantir применяется украинскими военными для планирования и координации дальних ударов беспилотниками. Система автоматически анализирует большие массивы информации и способна предлагать операторам потенциальные цели для дальнейшей проверки и нанесения ударовсказал Степанов
По его данным, атаки ВСУ по российской территории координируются внешними операторами и осуществляются при их технологической поддержке.
Ранее в докладе американских ведомств отмечалось, что США продолжают готовить боевиков ВСУ, в том числе обучать управлению истребителями F-16.