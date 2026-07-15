Стало известно о возможном о запуске дронов в РФ американской "Призмой" Эксперт предположил, что американская "Призма" причастна к терактам в РФ

Москва15 июл Вести.Система "Призма", созданная в США, вероятно, участвует в террористических атаках на территорию России. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, оператор немецкой газеты Bild, "засветил" работу системы "Призма".

Ведь всегда мы говорили о том, что поставляемое оружие на Украину американского либо европейского производства, использует систему спутниковой разведки, целеуказание американское, там есть американские специалисты, а украинцы … используют. Но здесь было показано, как автоматически вот эта пусковая установка готовится операторами, и дальше она подключается к системе "Призма", которая сама осуществляет запуск для того, чтобы организовывать эти волны беспилотников, которые атакуют нашу территорию вне зоны специальной военной операции. То есть можно говорить о том, и это мое личное мнение, что американская система "Призма" осуществляет террористические запуски беспилотников на нашу территорию сказал эксперт

Также он добавил, что, судя по всему, это не украинцы "нажимают на кнопочку".

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на Украине не осталось своего оружия, и киевский режим использует исключительно западные образцы.