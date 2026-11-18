Медики ВСУ лишают боевиков выплат, приписывая им статью о членовредительстве Медики ВСУ в Харькове лишают раненых боевиков выплат

Москва18 ноя Вести.Военные медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) приписывают статью о членовредительстве раненым украинским боевикам, лишая их выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что такая статья – "прямой билет" для возвращения раненых в штурмовики.

Военные медики ВСУ в Харькове специально приписывают статью "членовредительство" украинским штурмовикам, попавшим в госпиталь с огнестрельными ранениями сказал собеседник агентства

Ранее глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов заявил, что город и другие населенные пункты области готовят к круговой обороне. Он добавил, что подготовка проходит "разными способами и разными ресурсами", в том числе с привлечением гражданских структур.

Telegram-канал "Северный ветер" 10 ноября написал, что ВСУ потеряли до 50 боевиков, несколько единиц транспорта, а также склад дронов в результате комбинированного удара в районе села Хатнее в Харьковской области.