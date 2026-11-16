Харьков готовят к обороне в полном окружении Синегубов: Харьков готовят к круговой обороне

Москва16 ноя Вести.В Харькове и других населенных пунктах Харьковской области идет подготовка к круговой обороне, заявил глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов.

По его словам, подготовка проходит "разными способами и разными ресурсами", в том числе за счет гражданских структур. Технику для этих целей покупают из областного бюджета, поскольку Киев деньги на нее не выделил.

Мы продолжаем наращивать круговую оборону Харькова, других населенных пунктов - Лозовая, Чугуев, Изюм, другие населенные пункты цитируют его украинские СМИ

26 октября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о полосе инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов.

Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что это решение может спровоцировать панику у населения Украины. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, в свою очередь, заявил, что деньги, выделенные на постройку укреплений, могут быть похищены через коррупционные схемы.