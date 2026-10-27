Военэксперт Марочко: ВСУ могут перейти к круговой обороне Киева и Харькова

ВСУ могут укрепить Киев и Харьков для круговой обороны Военэксперт Марочко: ВСУ могут перейти к круговой обороне Киева и Харькова

Москва27 окт Вести.Вооруженные силы Украины могут организовать круговую оборону Киева и Харькова, а также, возможно, рассматривают такой вариант для Днепра и Одессы. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Владимир Зеленский ведет себя как ставка Адольфа Гитлера в конце Великой Отечественной войны. Там тоже предполагалась круговая оборона городов, но данному плану не удалось осуществиться ввиду продвижения Красной Армии приводит его слова издание

Эксперт отметил, что, несмотря на заявления украинской пропаганды об успехах на фронте, реальная ситуация, по его оценке, складывается иначе: российские войска продвигаются, и поэтому идея создания "городов-крепостей" уже стала актуальной для киевского режима.

Марочко назвал Киев, Харьков, а также Днепр и Одессу ключевыми городами для украинского военного командования, которое, по его словам, обеспечивает функционирование власти на Украине.