Зеленский подписал указ о подготовке украинских городов к круговой обороне

Украинские города подготовят к круговой обороне Зеленский подписал указ о подготовке украинских городов к круговой обороне

Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о развитии системы инженерных заграждений для организации круговой обороны украинских городов. Документ опубликован на сайте Зеленского.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Подробности не раскрываются: документ имеет гриф "Для служебного пользования". В открытом доступе отсутствует информация о конкретных мерах, сроках реализации и городах, в которых планируется организовать такую оборону.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО Игоря Клименко.