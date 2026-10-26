Москва26 окт Вести.Предлагаемая на Украине новая модель мобилизации, план о круговой обороне городов, говорят о разрушении киевского режима. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Последние заявления из Киева о тотальной мобилизации, круговой обороне и подобный бред, наводят на мысль о том, что режим вступил в терминальную стадию. Кому-то срочно понадобилось запустить программу ускоренной самоликвидации. Контролируемое разрушение. Перед тем как замести все следы заметил он

Ранее стало известно, что на Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о круговой обороне городов. Это, по информации украинских СМИ, предусматривает создание полосы инженерных заграждений для усиления обороны населенных пунктов.

Кроме того, премьер-министр Украины Сергей Корецкий предложил реализовать новую модель мобилизации, согласно которой предприятия должны сами отправлять сотрудников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).