Москва26 окт Вести.Новая модель мобилизации на Украине является мобилизационной удавкой для рядовых граждан. Такое мнение военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный высказал в своем канале в мессенджере в MAX.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в рамках новой модели необходимо, чтобы предприятия сами отправляли сотрудников в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Простыми словами – каждый руководитель предприятия, при формальной 100% брони всех своих сотрудников, должен будет самостоятельно решать, кого принести в жертву и отправить на службу в ВСУ на "добровольной основе" заметил Евгений Поддубный

Фактически, подчеркнул он, для рядовых граждан и для бизнеса эти новые правила станут фатальными.

Таким образом, мобилизационная удавка на шеях рядовых украинцев затягивается еще туже. Украинские чиновники выводят из-под удара ТЦК и полицию, которых в украинском обществе просто ненавидят продолжил он

Но теперь под удар подведут бизнесменов и руководителей госкомпаний и навесят уже на них ярлык палачей, констатировал Евгений Поддубный.