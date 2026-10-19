На Украине ужесточат правила бронирования от мобилизации Корецкий: на Украине планируют ужесточение правил бронирования от мобилизации

Москва19 окт Вести.В ближайшие дни на Украине могут вступить в силу новые правила брони от мобилизации. Такое заявление сделал премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Шаг номер один: определить, что вот это — критично, и к ним вообще никаких вопросов! Переживать стоит тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в штате сотни людей приводят его слова украинские СМИ

По словам Корецкого, украинское правительство намерено минимизировать подобные злоупотребления и доработать данный вопрос за эту неделю.

Украинский премьер пояснил, что статус критичности будет сохранен для предприятий, обеспечивающих обороноспособность и жизнеобеспечение страны. По его словам, уровень зарплат и число сотрудников киевский режим считает недостаточным условием для получения брони от мобилизации для всех сотрудников.

Ранее Корецкий сообщил, что в настоящий момент на Украине граждан, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации, больше, чем тех, кто служит в Вооруженных силах Украины.