В Верховной раде рассказали о планах по ужесточению мобилизации Киев планирует снизить лимиты бронирования работников от мобилизации

Москва14 окт Вести.Украинские власти планируют ужесточить мобилизацию, сократив лимиты бронирования работников, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Так, доля сотрудников предприятий оборонной и энергетической сфер, которые могут быть забронированы от призыва в ряды ВСУ, сократится о 100% до 85%. В коммунальной сфере лимит будет снижет с 75% до 60%, написал парламентарий в своем Telegram-канале. При этом он указал, что сокращение лимитов не затронет предприятия, для которых ранее было введено ограничение бронирования до 50%.

Депутат добавил, что принимать решение о том, какие предприятия следует считать критически важными, будет специальный координационный центр, состоящий из представителей Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ), Нацполиции и Службы внешней разведки (СВР).

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала распространить мобилизационные меры на Украине. Она подчеркнул, что выпускники школ обязаны проходить военную службу независимо от пола.