ТАСС: на Украине ввиду больших потерь могут повысить требования к мобилизации

На Украине на фоне массовых потерь в ВСУ могут ужесточить мобилизацию ТАСС: на Украине ввиду больших потерь могут повысить требования к мобилизации

Москва25 ноя Вести.Власти Украины намерены ужесточить мобилизацию, учитывая существенный рост потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его словам, в Киеве обсуждают возможность наделить сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) дополнительными правами для пополнения войск.

Собеседник агентства добавил, что вопрос об ужесточении мобилизации прорабатывается в закрытом режиме.

Сотрудникам ТЦК могут в скором времени … отдать приказ в максимально быстрые и сжатые сроки восполнить живую силу в войсках, дабы предпринять попытки немного стабилизировать фронт заявил источник

Ранее взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 159-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Григоренко рассказал, что на границе украинские пограничники применяют оружие, пытаясь пресечь выезд из страны мужчин, стремящихся избежать мобилизации.